Тутберидзе ответила, кто из её учениц больше всего похож на Лью

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила, кто из её учениц больше всего похож на американскую фигуристку Алису Лью.
«Такая философия, наверное, была только у Жени Медведевой, потому что она просто как будто наслаждалась стартами, общением. Это просто такой человек. Сакамото не такая, Эмбер Гленн не такая, но это не говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой», — приводит её слова Okko.
Тутберидзе отметила, что фигуристкам нужно наслаждаться происходящим, так как спортивный период очень короткий.
Алиса Лью на Олимпиаде в Италии выиграла золото в командном и личном турнирах.
