Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР объявил о возможных целях в отношении американского авианосца

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о намерении рассмотреть логистические и сервисные центры американского авианосца «Джеральд Форд», который находится в акватории Красного моря, как потенциальные цели для своих вооруженных сил.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о намерении рассмотреть логистические и сервисные центры американского авианосца «Джеральд Форд», который находится в акватории Красного моря, как потенциальные цели для своих вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС.

В официальном заявлении КСИР подчеркивается, что логистические и сервисные центры, обслуживающие авианосец, будут рассматриваться как объекты для возможных атак. Это заявление было опубликовано агентством Tasnim и отражает растущую напряженность в регионе, где присутствие американских военных сил продолжает вызывать опасения у иранских властей.

«Логистические и сервисные центры авианосца “Джеральд Форд” в Красном море считаются целями для вооруженных сил исламской республики», — указывается в сообщении. Это подчеркивает серьезность намерений Ирана в контексте текущей геополитической ситуации.

Обострение отношений между Ираном и США продолжает оставаться актуальной темой на международной арене. Заявление КСИР демонстрирует готовность Ирана к активным действиям в ответ на военное присутствие США в регионе, что может привести к дальнейшей эскалации конфликтов и нестабильности в Восточном Средиземноморье.

КСИР также пригрозили Нетаньяху на фоне напряженности между Ираном и Израилем.

