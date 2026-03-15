КСИР объявил о возможных целях в отношении американского авианосца

В официальном заявлении КСИР подчеркивается, что логистические и сервисные центры, обслуживающие авианосец, будут рассматриваться как объекты для возможных атак. Это заявление было опубликовано агентством Tasnim и отражает растущую напряженность в регионе, где присутствие американских военных сил продолжает вызывать опасения у иранских властей.