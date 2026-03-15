ЕС продолжит давить на Орбана ради кредита Украине, заявили в МИД ФРГ

В интервью телеканалу ARD он подчеркнул, что Будапешт должен определить, хочет ли оставаться частью европейской семьи и поддерживать солидарность. Вадефуль также утверждал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании Европейского совета в декабре 2025 года поддержал выделение средств и теперь должен сдержать слово.
«Мы по-прежнему верим, что Венгрия, когда речь идет о свободе в Европе, всегда будет на нашей стороне», — сказал Вадефуль.
Напомним, Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» 27 января, что привело к ответным мерам Венгрии: блокировке кредита и поставок дизеля.
Ранее сообщалось, что в феврале европейские дипломаты пытались добиться от России участия в переговорах по урегулированию на Украине, но получили отказ.
