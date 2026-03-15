В Греции фанату «Ариса» предъявили обвинение в умышленном убийстве болельщика ПАОК

Прокуратура Греции возбудила дело по факту убийства 20-летнего фаната баскетбольного ПАОК 23-летним болельщиком «Ариса».

Трагедия, как сообщает SDNA, случилась в минувший четверг в районе Каламарье в Салониках. Обвиняемый сам явился в полицию и заявил, что у него случился конфликт с группой людей. По его словам, он заколол жертву в качестве самозащиты.

Фанату «Ариса» предъявлены обвинения в умышленном убийстве и незаконном хранении и использовании оружия.

Ранее сообщалось, что в Греции считают, что уход Чалова не станет потерей для ПАОК.