В Греции фанату «Ариса» предъявили обвинение в умышленном убийстве болельщика ПАОК

Прокуратура Греции возбудила дело по факту убийства 20-летнего фаната баскетбольного ПАОК 23-летним болельщиком «Ариса».
Трагедия, как сообщает SDNA, случилась в минувший четверг в районе Каламарье в Салониках. Обвиняемый сам явился в полицию и заявил, что у него случился конфликт с группой людей. По его словам, он заколол жертву в качестве самозащиты.
Фанату «Ариса» предъявлены обвинения в умышленном убийстве и незаконном хранении и использовании оружия.
