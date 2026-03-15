Средства ПВО за три часа уничтожили 28 БПЛА ВСУ над территорией России

Российские средства ПВО за три часа уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дроны сбили над Брянской областью, Московским регионом, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Курской и Тульской областями.
Ранее стало известно, что в селе Ржевка Белгородской области украинский FPV-дрон нанёс удар по микроавтобусу, пострадали мужчина и женщина.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.