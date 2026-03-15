Глава МИД Египта: ударам Ирана по странам Персидского залива нет оправдания

«Египет категорически осуждает удары Ирана по территории стран Персидского залива, а также второе за неделю нападение на консульство ОАЭ в Эрбиле (Иракский Курдистан — прим. ТАСС). Подобные действия нарушают все нормы международного права, им нет оправдания», — подчеркнул глава МИД Египта в ходе встречи в ОАЭ со своим эмиратским коллегой Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Слова Абдель Аты распространило возглавляемое им ведомство.
Египетский министр также отметил, что Каир призывает немедленно прекратить удары по странам Персидского залива, и поблагодарил Абу-Даби «за сдержанность» при противостоянии угрозам.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.