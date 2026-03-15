Вадефуль: ЕС продолжит давить на Орбана по вопросу кредита для Украины

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны продолжат давить на Венгрию по вопросу выделения кредита Украине в размере €90 млрд.
«Мы здесь очень настойчивы… Венгрия должна знать, хочет ли она поддерживать европейскую солидарность, хочет ли она по-прежнему принадлежать к европейской семье», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьера Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.
Сам Орбан заявил, что шантаж и угрозы Зеленского не дадут результата, Венгрия не поддастся на них.