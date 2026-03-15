FT утверждает, что Россия резко отказала ЕС в участии в переговорах по Украине

Попытка Европы в феврале подключиться к переговорам по Украине не получила поддержки со стороны Москвы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, в ходе недавних контактов советники президента Франции Эммануэля Макрона поднимали вопрос о необходимости участия европейских союзников Киева в переговорном процессе.
Однако, как утверждают источники газеты, российская сторона дала понять, что не считает целесообразным расширение формата переговоров за счёт европейских государств.
Пресс-секретарь российского лидера в интервью Financial Times заявил, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для контактов по Украине, однако российская сторона не услышала от него «позитивных сигналов» о готовности к мирному урегулированию.
Ранее Песков отмечал, что Москва искренне заинтересована в том, чтобы переговорный процесс по Украине не останавливался и продолжал развиваться.