Sky: корабль британских ВМС покинул базу в Гибралтаре для участия в учениях

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Большой десантный корабль RFA Lyme Bay ВМС Великобритании покинул военно-морскую базу в Гибралтаре, чтобы принять участие в учениях. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Минобороны Соединенного Королевства.
«RFA Lyme Bay отплыл для проведения учений и маневров. Корабль находится в состоянии повышенной готовности в качестве меры предосторожности на случай, если возникнет необходимость использовать его для выполнения морских задач в Восточном Средиземноморье», — сказал представитель военного ведомства.
Корабль Lyme Bay является частью вспомогательного флота и часто задействуется Великобританией при оказании гуманитарной помощи или в качестве плавучего госпиталя. Согласно порталу Navy Lookout, это единственный британский военный корабль, который расположен в Средиземном море. Онлайн-издание предположило, что корабль может быть использован для эвакуации британских граждан из Ливана.
В то же время Lyme Bay может применяться как платформа для авиации. На его борту можно разместить вертолеты Chinook и Merlin и конвертопланы Osprey. Ранее Sky News сообщал, что корабль может войти в состав французской авианосной группы, которая находится вблизи Кипра.
10 марта эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании вышел из английского Портсмута и направился в Восточное Средиземноморье для укрепления безопасности британской авиабазы Акротири на Кипре. 2 марта этой базе был нанесен ущерб в результате атаки беспилотника. Согласно заявлению министра обороны Великобритании Джона Хили, дрон был запущен с территории Ливана или Ирака.
