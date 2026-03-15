В КСИР ответили на заявление Пентагона об уничтожении ракетного потенциала Ирана

Официальный представитель КСИР Али Мохаммад Наини заявил, что Иран не использовал большую часть ракет, произведённых после июньского конфликта с Израилем, и многие ракетные шахты остаются нетронутыми. Его слова приводит агентство Fars.
По его утверждению, большинство запускаемых сейчас ракет были произведены около десяти лет назад. Это заявление стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета, который ранее сообщил, что в ходе операции США «Эпическая ярость» Иран лишился 90% ракетного потенциала, а применение дронов-камикадзе сократилось на 95%.
США и Израиль начали удары по Ирану 28 февраля, Тегеран отвечает ударами по израильской территории и объектам США.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о намерении рассмотреть логистические и сервисные центры американского авианосца «Джеральд Форд», который находится в акватории Красного моря, как потенциальные цели для своих вооруженных сил.
