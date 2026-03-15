Иран предупредил жителей Дохи и Дубая о возможных ударах

Вооружённые силы Ирана предупредили жителей отдельных районов Дохи и Дубая о возможных ударах по позициям, где, по данным Тегерана, укрываются американские военные. Об этом сообщает агентство Fars.
В уведомлении указаны районы Лусаил, Аль-Вааб и Айн-Халид в окрестностях Дохи. Конкретные районы Дубая не названы.
Иран наносит удары по объектам США и Израиля в ответ на атаку, начавшуюся 28 февраля. Тогда погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и более 1,3 тыс. мирных жителей.
Ранее официальный представитель КСИР Али Мохаммад Наини заявил, что Иран не использовал большую часть ракет, произведённых после июньского конфликта с Израилем, и многие ракетные шахты остаются нетронутыми.
