Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о результатах российских паралимпийцев на Играх в Италии.
«В текущих условиях наши атлеты доказали всему миру, что Россия — это звучит гордо. Спасибо за зрелищный спорт, несгибаемую волю и восторг, который вы нам подарили», — приводит его слова ТАСС.
Сборная России на Паралимпийских играх завоевала 12 наград (8—1—3).
Напомним, что впервые с 2014 года сборная России выступала на Паралимпиаде под своим флагом и с гимном. Страну представляли всего шесть спортсменов.
Ранее стало известно, что сборная России заняла третье место в медальном зачёте Паралимпиады.
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.