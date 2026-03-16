Чернышенко заявил, что российские паралимпийцы продемонстрировали несгибаемую волю на Играх

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о результатах российских паралимпийцев на Играх в Италии.

«В текущих условиях наши атлеты доказали всему миру, что Россия — это звучит гордо. Спасибо за зрелищный спорт, несгибаемую волю и восторг, который вы нам подарили», — приводит его слова ТАСС.

Сборная России на Паралимпийских играх завоевала 12 наград (8—1—3).

Напомним, что впервые с 2014 года сборная России выступала на Паралимпиаде под своим флагом и с гимном. Страну представляли всего шесть спортсменов.

Ранее стало известно, что сборная России заняла третье место в медальном зачёте Паралимпиады.

