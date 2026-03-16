Едино и согласно: в Казахстане приняли новую конституцию

Новая конституция фактически расширит полномочия президента при работе с правительством — как и раньше, глава государства предлагает кандидатуру премьер-министра, но теперь, если парламент дважды не согласует ее, то президент может распустить законодательный орган. Также расширен список государственных должностей, назначения на которые осуществляет президент. То есть система эволюционирует в сторону модели, где он обладает огромными полномочиями, но может занимать свой пост лишь в течение семи лет.