Едино и согласно: в Казахстане приняли новую конституцию

Итоги референдума в Казахстане
Подавляющее большинство избирателей поддержало принятие новой конституции Казахстана, следует из результатов опросов на выходе с участков для голосования. По данным Института евразийской интеграции, основной закон поддержали 86,7% казахстанцев. В Институте комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» заявили о 87,4% поддержки. Окончательные цифры еще предстоит установить.
Предварительная явка избирателей составила более 73%, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. Самый высокий показатель активности зафиксировали в Кызылординской области — 93,04%. На участке в посольстве в Москве проголосовали 80% избирателей, зарегистрированных здесь.
В феврале был опубликован финальный проект поправок, а также стала известна дата референдума. Основной причиной неожиданного ускорения стала реакция граждан. По словам Токаева, власти получили более 12 тыс. обращений, которые касались всех разделов основного закона, поэтому было решено принять новый документ.
Основная цель конституционных изменений — подготовка к транзиту власти в 2029-м, сказал «Известиям» заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин. Еще в 2022-м было закреплено правило, по которому президент может избираться лишь на один семилетний срок.
— Есть только один срок, в нынешней конституции это никаким образом не меняется. Поэтому в 2029 году Токаев должен уйти с поста. И вот тут основная интрига заключается, кто будет его сменщиком и какую должность он займет, — отметил эксперт.
Новая конституция фактически расширит полномочия президента при работе с правительством — как и раньше, глава государства предлагает кандидатуру премьер-министра, но теперь, если парламент дважды не согласует ее, то президент может распустить законодательный орган. Также расширен список государственных должностей, назначения на которые осуществляет президент. То есть система эволюционирует в сторону модели, где он обладает огромными полномочиями, но может занимать свой пост лишь в течение семи лет.
Президент Казахстана неоднократно заявлял, что не планирует переизбираться на новый срок. Проводить досрочные президентские выборы глава республики также отказался, подчеркнув, что они пройдут точно в обозначенный конституцией момент. При этом в статье 43 нового закона отдельно подчеркивается, что положение об одном президентском сроке «неизменно». Это означает, что на данный момент юридических способов вновь баллотироваться на высший пост у Токаева нет.
Стоит отметить, что основной закон Казахстана менялся часто. Первая конституция независимой республики была принята в 1993 году, но уже два года спустя последовала вторая. В нее вносили поправки в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 годах, а затем в 2022 году.
В январе того года произошли протесты, после чего из текста основного закона исключили статью об особом статусе лидера нации елбасы — этот титул носил Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1991 по 2019 год. Всего в 2022-м было внесено 56 поправок, цель которых была в создании формулы «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство». Но как показала практика, изменений оказалось недостаточно.
Как изменится конституция Казахстана
Новый основной закон унаследовал от старой конституции лишь 16% текста. Главные новации касаются парламента и вице-президента, а также основ устройства страны. Например, изменилась формулировка о статусе русского языка. В прошлой версии главного закона было сказано, что русский язык используют «наравне с казахским», в новой — «наряду с казахским».
Около 15% населения Казахстана составляют русские, которые проживают в основном на севере страны. Казахстанские издания отмечали, что новая формулировка подразумевает использование двух языков вместе, но необязательно на равных условиях. Касым-Жомарт Токаев накануне голосования заявил, что статус русского языка из-за этого не снижается.
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов сказал «Известиям», что русский язык в новой конституции сохраняет свой особый статус. На его взгляд, это большая разница в сравнении с политикой дискриминации по языковому и национальному признаку, которая применяется в республиках ближнего зарубежья, тяготеющих к Европе.
Меняется и механизм формирования парламента. Теперь он будет состоять из одной палаты в составе 145 депутатов со сроком полномочий в пять лет. Также предусмотрено формирование совещательного органа — Народного совета Казахстана. Он должен будет давать советы по важным вопросам внутренней повестки и помогать укреплять национальное единство.
Среди других социальных изменений — запрет на двойное и множественное гражданство, закрепление брака как «добровольного и равноправного союза мужчины и женщины». Также ужесточаются правила иностранного финансирования НКО. Наконец, добавлена поправка о том, что президент не несет уголовной и административной ответственности за действия на посту, за исключением государственной измены.
Шаповалов считает, что конституционные поправки не поменяют характера отношений РФ и Казахстана. Для России эта республика остается приоритетным партнером и союзником, наряду с Белоруссией. Отношения с Астаной для Москвы очень важны со стратегической точки зрения, потому что российско-казахстанская граница — самая протяженная для нашей страны. Поэтому стабильность и безопасность Казахстана — в интересах России.