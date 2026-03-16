Корреспондент RT Жоэль Марун рассказала об ударах Израиля по Ливану

Корреспондент RT Жоэль Марун рассказала о продолжающихся израильских ударах по разным районам Ливана.
В частности, Марун показала повреждённую после обстрелов квартиру.
«В настоящее время продолжаются авианалёты на юге Ливана на город Набатия и деревню Юхмур аш-Шакиф, на западную часть Бекаа, включая Калябию и Юхмур, на восточную часть Ливана, граничащую с Сирией», — рассказала она.
Помимо авиаударов в разных частях Ливана, израильские танки продвигаются внутрь города Аль-Хиям и дошли до города Тайбе.
Ранее корреспондент RT Али Рида проехал по разбомблённому району Бейрута и показал последствия израильских ударов.