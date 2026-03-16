Глава немецких демократов побрилась налысо после провала на выборах

Глава немецких демократов Бюттнер побрила голову налысо после провала на выборах.

Источник: © РИА Новости

БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер обрила голову налысо, выполнив в итоге свое обещание сделать это в случае провала ее партии на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга.

Ранее Бюттнер после оглашения итогов голосования по результатам прошедших 8 марта выборов в Баден-Вюртемберге подтвердила свое намерение сдержать данное ей слово, но конкретных сроков не назвала.

В воскресенье вечером 15 марта политик опубликовала в одной из соцсетей видео, на котором она сначала появляется в ярком платке, а затем с обритой налысо головой. «Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», — говорит Бюттнер в видео, демонстрируя свой новый образ.

При этом политик улыбается и выглядит довольной.

Свободная демократическая партия по итогам прошедших выборов в ландтаг земли Баден-Вюртемберг не сумела преодолеть пятипроцентный барьер, заручившись поддержкой всего 4,4% избирателей. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя итоги голосования, предположил, что СвДП больше не будет играть никакой роли в политической жизни Германии.

Бюттнер незадолго до выборов заявляла в интервью изданию Schwäbische Zeitung, что уверена в успешном выступлении своей партии на выборах. Однако пообещала в случае проигрыша «обрить голову под ноль». Ранее Бюттнер признавалась, что любит свои кудрявые волосы.

По итогам выборов в ландтаг Баден-Вюртемберга, первое место получила партия «Зеленые» с результатом 30,2% голосов избирателей. За ней с небольшим отрывом следует ХДС с 29,7% голосов. На третьем месте оказалась партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 18,8% голосов избирателей. Четвертой партией, прошедшей в ландтаг, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 5,5% голосов.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
