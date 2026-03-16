WSJ: США хотят объявить о коалиции по сопровождению судов через Ормузский пролив

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение недели объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщает газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, сейчас идет обсуждение, начнется ли сопровождение судов до или после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Информации о составе участников коалиции пока не приводится, утверждается лишь, что в нее войдут несколько стран.
2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США. 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.