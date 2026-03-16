Власти США предупредили о многочасовых очередях в аэропортах

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США предупредило о многочасовых очередях в аэропортах всей страны.
«От побережья до побережья в аэропортах огромные задержки. Очереди на проверку безопасности занимают много часов», — сообщило ведомство в соцсети Х.
Министерство обвинило демократов в доведении ситуации с бюджетом до необходимости частичного прекращения его работы.
Правительство США на фоне разногласий о мерах по борьбе с нелегалами не смогло согласовать бюджет министерства внутренней безопасности, что спровоцировало частичную приостановку его работы в феврале. В структуру ведомства входит, в том числе Администрация транспортной безопасности, осуществляющая проверку и контроль в аэропортах.
Аналитики ожидали этой весной рекорд пассажиропотока на воздушном транспорте в США. На предстоящей неделе ситуация обострится из-за весенних каникул в школах и университетах.