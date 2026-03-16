СМИ: США создадут коалицию для сопровождения судов на Ближнем Востоке

WSJ: США создадут коалицию для сопровождения судов через Ормузский пролив.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Трампа планирует объявить уже на этой неделе о том, что несколько стран договорились о формировании коалиции для сопровождения судов через этот коридор», — говорится в материале издания.

По информации источников, власти все еще обсуждают, когда начнутся подобные операции: до или после завершения боевых действий в регионе.

Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС США нет.

На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше