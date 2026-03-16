Симоньян пишет книгу о Тигране Кеосаяне

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что пишет новую книгу о себе и своем муже, режиссере Тигране Кеосаяне.
«Я сейчас пишу новую книгу про нас с Тиграном», — сказала главред медиагруппы, ее слова передает ИС «Вести».
Симоньян пообещала также рассказать в книге о различных эпизодах своей жизни, в том числе о событиях, свидетелем которых она стала во время проживания в США.
Главред добавила, что некоторые истории ранее не рассказывала публично и впервые опишет их в новой книге.
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
