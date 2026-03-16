WSJ: США объявят о коалиции по сопровождению судов через Ормузский пролив

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на неделе объявить о создании коалиции для сопровождения кораблей через Ормузский пролив.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Администрация Трампа уже на этой неделе планирует объявить о том, что несколько стран договорились сформировать коалицию для сопровождения судов по этому коридору», — говорится в материале.
По данным собеседников издания, всё ещё обсуждается вопрос, когда начнутся такие операции: до или после окончания боевых действий.
Состав коалиции при этом не указывается.
Ранее Иран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива.