В ФРГ назвали нападение США и Израиля на Иран отступлением от международного права

В интервью телеканалу ARD он заявил, что Германия привержена международному праву и будет отстаивать его в ООН, однако в данном случае речь идёт о «несправедливом режиме», что, по его мнению, оправдывает действия. Вадефуль отметил, что дискуссия на эту тему будет сложной, но необходимой.
Он также подчеркнул, что международное право не должно мешать сдерживанию таких режимов.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны ЕС продолжат настаивать на том, чтобы Венгрия согласилась на выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро.
