Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными были освобождены два населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 9 по 15 марта под контроль Вооруженных сил России перешли два населенных пункта: по одному в Донецкой Народной Республике и Сумской области.
За период со 2 по 8 марта российскими военными освобождены семь населенных пунктов: четыре в Донецкой Народной Республике, по одному в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.