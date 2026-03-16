Названы регионы России с самой низкой и высокой безработицей

Как отмечают специалисты, в конце прошлого года на рынке труда продолжилась тенденция снижения безработицы, которая и так находится на крайне низком уровне. По итогам четвертого квартала 2025 года уровень безработицы, по данным Росстата, составил 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число безработных сократилось на 133 тысяч человек. По итогам года, вопреки всем прогнозам, безработица проложила тенденцию снижения и составила те же 2,2%. Наряду с уровнем безработицы сокращается и время поиска работы.