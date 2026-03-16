В Тегеране уничтожен легендарный Boeing KC-747: конец эпохи

В сети появилось видео гибели последнего и старейшего в мире самолета-заправщика Boeing KC-747 ВВС Ирана, который был уничтожен в результате удара Израиля. Как сообщается в Telegram-канале AviaNews, инцидент произошел в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Самолет с бортовым номером 5−8107, который начал свою историю более полувека назад как пассажирский лайнер, был переоборудован в топливозаправщик KC-747 в 1975 году. Он совершил свой первый полет 8 апреля 1971 года и стал частью Имперских ВВС Ирана после покупки 12 подержанных Boeing 747 шахом Резой Пехлеви.

«Во время учений Midlink 77 с октября по декабрь 1977 года экипажи F-4 50-го тактического истребительного крыла стали первыми в ВВС США пилотами самолетов, которые заправлялись от KC-747», — отмечается в сообщении.

Самолет имел впечатляющую грузоподъемность, способный нести более 200 тонн топлива, что делало его самым большим летающим танкером в мире. Для сравнения, Boeing KC-767 вмещает чуть более 100 тонн, а KC-135 — 86 тонн. Несмотря на свой почтенный возраст, лайнер оставался в эксплуатации до момента своего уничтожения, которое произошло всего за месяц до его 55-летия.

Стоит отметить, что ВВС США уже потеряли шесть заправщиков KC-135 в ходе военного конфликта с Ираном. Один из них разбился в результате столкновения с другим летающим танкером, что привело к гибели всего экипажа из шести человек. Остальные пять самолетов были выведены из строя после удара Ирана по саудовской авиабазе имени принца Султана.

Гибель Boeing KC-747 стала символом конца эпохи для иранской авиации и напоминанием о сложной геополитической ситуации в регионе. Этот самолет не только служил важной частью военной инфраструктуры Ирана, но и оставил значительный след в истории гражданской и военной авиации. Уничтожение такого уникального воздушного судна вызывает обеспокоенность среди экспертов и любителей авиации по всему миру.

Ранее Иран поставил США на грань выбора.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше