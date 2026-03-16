Необычный зеленый свет в небе вызвал панику в Турции, пишут СМИ

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Яркий зеленый свет, появившийся в небе над городом Ушак на западе Турции, вызвал среди местных жителей панику — очевидцы предположили, что речь может идти о баллистической ракете, сообщает газета Karar.
«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — пишет издание.
Позднее выяснилось, что объект не представлял угрозы. По данным издания, светящийся след оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте, который в темноте создавал впечатление летящего светящегося объекта.
Видео необычного явления быстро распространилось в социальных сетях, где пользователи выдвигали различные версии произошедшего — от падения метеорита до ракетного удара.
В пятницу министерство обороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Это уже третий подобный случай с начала эскалации конфликта. Посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад в свою очередь заявил, что Тегеран допускает возможность того, что ракеты, перехваченные Турцией, могли быть запущены третьими лицами.