Необычный зеленый свет в небе вызвал панику в Турции, пишут СМИ

Karar: в небе на Западе Турции заметили яркий зеленый луч.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 15 мар — РИА Новости. Яркий зеленый свет, появившийся в небе над городом Ушак на западе Турции, вызвал среди местных жителей панику — очевидцы предположили, что речь может идти о баллистической ракете, сообщает газета Karar.

«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — пишет издание.

Позднее выяснилось, что объект не представлял угрозы. По данным издания, светящийся след оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте, который в темноте создавал впечатление летящего светящегося объекта.

Видео необычного явления быстро распространилось в социальных сетях, где пользователи выдвигали различные версии произошедшего — от падения метеорита до ракетного удара.

В пятницу министерство обороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Это уже третий подобный случай с начала эскалации конфликта. Посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад в свою очередь заявил, что Тегеран допускает возможность того, что ракеты, перехваченные Турцией, могли быть запущены третьими лицами.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше