Необычный зеленый свет в небе вызвал панику в Турции, пишут СМИ

В пятницу министерство обороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Это уже третий подобный случай с начала эскалации конфликта. Посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад в свою очередь заявил, что Тегеран допускает возможность того, что ракеты, перехваченные Турцией, могли быть запущены третьими лицами.