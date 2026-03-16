США создают коалицию для защиты судов в Ормузском проливе

Администрация Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании международной коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, несколько стран уже согласились участвовать, но точные сроки начала операций ещё обсуждаются — до или после завершения боевых действий в регионе.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее сообщалось, что Германия не намерена присоединяться к возможной международной миссии по охране торговых судов в Ормузском проливе.
