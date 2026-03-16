Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США создают коалицию для защиты судов в Ормузском проливе

Администрация Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании международной коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, несколько стран уже согласились участвовать, но точные сроки начала операций ещё обсуждаются — до или после завершения боевых действий в регионе.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что ВМС США не смогут начать сопровождение раньше конца марта. Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана судоходство через пролив практически остановилось, страховщики повышают премии и пересматривают покрытие.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что Германия не намерена присоединяться к возможной международной миссии по охране торговых судов в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше