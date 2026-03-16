Яркий зеленый свет в небе Турции: люди запаниковали

Яркий зеленый свет, появившийся в небе над городом Ушак на западе Турции, вызвал панику среди местных жителей, которые предположили, что это может быть баллистическая ракета. Об этом сообщает газета Karar.
«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — пишет издание. Местные жители, ставшие свидетелями этого явления, начали активно обсуждать его в социальных сетях, выдвигая различные версии произошедшего — от падения метеорита до ракетного удара.
Однако позднее выяснилось, что объект не представлял угрозы. По данным издания, светящийся след оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте, который в темноте создавал впечатление летящего светящегося объекта. Это неожиданное объяснение успокоило жителей Ушака, однако их страхи были подогреты недавними событиями в регионе.
В пятницу министерство обороны Турции сообщило о том, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Это уже третий случай подобного рода с начала эскалации конфликта. Посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад заявил, что Тегеран допускает возможность того, что ракеты, перехваченные Турцией, могли быть запущены третьими лицами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией приостановлен из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана.