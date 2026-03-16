Яркий зеленый свет в небе Турции: люди запаниковали

В пятницу министерство обороны Турции сообщило о том, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Это уже третий случай подобного рода с начала эскалации конфликта. Посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад заявил, что Тегеран допускает возможность того, что ракеты, перехваченные Турцией, могли быть запущены третьими лицами.