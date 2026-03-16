Посол РФ Липаев: на Западе забыли, что атомная бомба — не игрушка

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 2 марта с заявлением о национальных силах ядерного сдерживания, объявил, что восемь европейских государств выразили желание сотрудничать с Парижем в области совместного ядерного сдерживания. По его словам, речь идет о ФРГ, Великобритании, Польше, Нидерландах, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. Кроме того, Финляндия и Эстония также высказывались в поддержку размещения у себя ядерного оружия НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 3 марта, комментируя эту инициативу, отметил, что растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля.