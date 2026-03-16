Посол РФ Липаев: на Западе забыли, что атомная бомба — не игрушка

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Политики на Западе позабыли, что атомная бомба — это не игрушка, а огромная ответственность. Подобное положение дел вызывает сожаление, заявил «Известиям» посол России в Румынии Владимир Липаев.
«Вызывает сожаление, что на Западе находятся политики, забывающие, что атомная бомба — это не игрушка, и обладание таким видом оружия — это в первую очередь огромная ответственность перед своим народом и человечеством в целом», — обратил внимание он.
Как подчеркнул Липаев, в вопросах ядерной сферы недопустимы «легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход».
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на министра иностранных дел Румынии Оану Цою, сообщило, что страна была приглашена на переговоры с Францией по вопросу о расширенном ядерном сдерживании.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 2 марта с заявлением о национальных силах ядерного сдерживания, объявил, что восемь европейских государств выразили желание сотрудничать с Парижем в области совместного ядерного сдерживания. По его словам, речь идет о ФРГ, Великобритании, Польше, Нидерландах, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. Кроме того, Финляндия и Эстония также высказывались в поддержку размещения у себя ядерного оружия НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 3 марта, комментируя эту инициативу, отметил, что растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля.