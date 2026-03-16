Запад забыл, что атомная бомба — не игрушка, заявил посол

Ранее агентство Reuters сообщило, что Румыния была приглашена на переговоры с Францией по расширенному ядерному сдерживанию. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что восемь европейских государств выразили желание сотрудничать с Парижем в этой области, включая ФРГ, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.