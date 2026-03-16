Запад забыл, что атомная бомба — не игрушка, заявил посол

Посол России в Румынии Владимир Липаев в интервью «Известиям» заявил, что западные политики забывают об ответственности, связанной с обладанием ядерным оружием, и относятся к нему как к игрушке.
Он подчеркнул недопустимость легковесного, авантюрного и конъюнктурного подхода в ядерной сфере.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Румыния была приглашена на переговоры с Францией по расширенному ядерному сдерживанию. Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что восемь европейских государств выразили желание сотрудничать с Парижем в этой области, включая ФРГ, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.
Финляндия и Эстония также поддержали размещение ядерного оружия НАТО.
Ранее сообщалось, что Финляндия может стать площадкой для размещения французского ядерного оружия в рамках стратегии сдерживания России.
