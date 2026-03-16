Небензя: США и Израиль вызвали всплеск насилия на Ближнем Востоке

Счет жертв американо-израильской агрессии против Ирана идет на сотни, отметил постоянный представитель России при ООН.

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. США и Израиль своей операцией против Ирана спровоцировали беспрецедентный виток насилия на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью газете «Политика» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Реальность такова, что счет жертв американо-израильской агрессии против Ирана идет на сотни, наносится непоправимый ущерб критически важным объектам гражданской инфраструктуры. По сути, Вашингтон и Тель-Авив собственноручно спровоцировали беспрецедентный всплеск насилия на Ближнем Востоке», — подчеркнул дипломат.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры в руководстве страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

