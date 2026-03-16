Bloomberg: Бахрейн сократит производство на крупнейшем в мире алюминиевом заводе

Бахрейнский производитель алюминия Aluminium Bahrain (Alba) начал поэтапное сокращение производства, пишет Bloomberg.

«Компания Aluminium Bahrain BSC начала поэтапное сокращение производства на крупнейшем в мире заводе по выплавке этого металла, что усугубило проблемы в отрасли и привело к резкому росту цен на фоне войны на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

В компании заявили о приостановке работы трёх производственных линий, которые в совокупности обеспечивают 19% от общей производственной мощности.

Отмечается, что это позволит сохранить запасы сырья и поддержать работу остальных мощностей завода.

Ранее Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила о сокращении добычи и переработки нефти на фоне атак со стороны Ирана.

