Bloomberg: Бахрейн сократит производство на крупнейшем в мире алюминиевом заводе

Бахрейнский производитель алюминия Aluminium Bahrain (Alba) начал поэтапное сокращение производства, пишет Bloomberg.
«Компания Aluminium Bahrain BSC начала поэтапное сокращение производства на крупнейшем в мире заводе по выплавке этого металла, что усугубило проблемы в отрасли и привело к резкому росту цен на фоне войны на Ближнем Востоке», — говорится в материале.
В компании заявили о приостановке работы трёх производственных линий, которые в совокупности обеспечивают 19% от общей производственной мощности.
Отмечается, что это позволит сохранить запасы сырья и поддержать работу остальных мощностей завода.
Ранее Кувейтская нефтяная корпорация KNPC объявила о сокращении добычи и переработки нефти на фоне атак со стороны Ирана.