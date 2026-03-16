Венгерская оппозиция хочет ограничить полномочия премьера двумя сроками

В настоящее время венгерское законодательство не ограничивает количество сроков для премьер-министра. Виктор Орбан занимает этот пост с 2010 года без перерыва, а ранее уже возглавлял правительство в период с 1998 по 2002 год. Кроме того, Мадьяр предложил создать специальное ведомство, которое займётся возвращением государственных активов и проверкой возможных коррупционных нарушений за последние два десятилетия — именно борьбу с коррупцией партия делает одной из ключевых тем своей избирательной кампании.