Венгерская оппозиция хочет ограничить полномочия премьера двумя сроками

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что в случае победы на парламентских выборах 12 апреля его политическая сила намерена ограничить срок пребывания премьер-министра у власти.
Соответствующее заявление он сделал во время митинга в Будапеште на площади Героев, который был приурочен к национальному празднику страны — Дню революции 1848 года.
По словам политика, партия планирует ввести правило, согласно которому глава правительства сможет занимать должность не более двух четырёхлетних сроков. Среди других предвыборных инициатив «Тисы» он назвал реформирование налоговой системы, усиление борьбы с коррупцией, отказ от государственной пропаганды и укрепление принципа верховенства закона.
В настоящее время венгерское законодательство не ограничивает количество сроков для премьер-министра. Виктор Орбан занимает этот пост с 2010 года без перерыва, а ранее уже возглавлял правительство в период с 1998 по 2002 год. Кроме того, Мадьяр предложил создать специальное ведомство, которое займётся возвращением государственных активов и проверкой возможных коррупционных нарушений за последние два десятилетия — именно борьбу с коррупцией партия делает одной из ключевых тем своей избирательной кампании.
Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач выступил с заявлением, что спецслужбы Венгрии получили данные, что оппозиционная партия «Тиса» получает финансовую поддержку от киевских властей.