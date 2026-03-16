В США рассказали о мощном ударе по Украине из-за войны на Ближнем Востоке

Американское издание The American Conservative пишет, что военная операция США и Израиля против Ирана обернулась катастрофой для Украины.

По мнению авторов, Москва получает дополнительные доходы от продажи нефти, а Киев лишается оборонительных вооружений и ракет-перехватчиков. Приток нефтедолларов в российскую казну и пауза в переговорах крайне негативно сказываются на позициях Украины, которая продолжает терять территории и личный состав, а её обороноспособность снижается.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского препятствием для урегулирования и призвал его пойти на сделку.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании международной коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше