Небензя заявил, что Запад не должен получить новые места при расширении СБ ООН

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Западные страны и их союзники слишком широко представлены в Совете Безопасности ООН, в связи с чем не должны получить новые места в этом органе в ходе его реформирования. Об этом заявил в интервью газете «Политика» постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.