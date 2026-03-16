Небензя заявил, что Запад не должен получить новые места при расширении СБ ООН

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Западные страны и их союзники слишком широко представлены в Совете Безопасности ООН, в связи с чем не должны получить новые места в этом органе в ходе его реформирования. Об этом заявил в интервью газете «Политика» постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
«Россия последовательно поддерживает идею расширения состава органа за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки. Разумеется, ни о каком увеличении числа кресел для западных государств и стран, придерживающихся блоковой дисциплины, речи идти не может. Они и так перепредставлены», — подчеркнул дипломат.
Он также выразил надежду на то, что разногласия по поводу реформирования Совбеза будут преодолены «с ростом коллективного запроса на укрепление подлинно многополярного миропорядка».