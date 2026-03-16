Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя заявил, что Запад не должен получить новые места при расширении СБ ООН

Постоянный представитель РФ при всемирной организации отметил, что западные страны и их союзники и так слишком широко представлены в Совете Безопасности.

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Западные страны и их союзники слишком широко представлены в Совете Безопасности ООН, в связи с чем не должны получить новые места в этом органе в ходе его реформирования. Об этом заявил в интервью газете «Политика» постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Россия последовательно поддерживает идею расширения состава органа за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки. Разумеется, ни о каком увеличении числа кресел для западных государств и стран, придерживающихся блоковой дисциплины, речи идти не может. Они и так перепредставлены», — подчеркнул дипломат.

Он также выразил надежду на то, что разногласия по поводу реформирования Совбеза будут преодолены «с ростом коллективного запроса на укрепление подлинно многополярного миропорядка».

