«Место в антироссийской коалиции»: почему Румыния наращивает военную помощь Украине

СМИ выяснили некоторые детали соглашения Украины и Румынии по совместному производству дронов. Стороны хотят, чтобы ЕС выделил до €200 млн на реализацию этой инициативы. Развёртывание в кратчайшие сроки производства беспилотных аппаратов в Румынии будет расцениваться сторонами как часть первого этапа данного сотрудничества. Помимо этого, соглашение предусматривает производство украинских оборонных систем и средств в Румынии с целью укрепления ВПК обеих стран. Как отмечают эксперты, за счёт наращивания военной помощи Киеву Румыния рассчитывает занять весомое место в антироссийской коалиции в Европе.
СМИ раскрыли некоторые детали соглашения Украины и Румынии по совместному производству дронов. Стороны хотят, чтобы ЕС в рамках инициативы SAFE выделил до €200 млн на реализацию этой инициативы.
«Развёртывание в кратчайшие сроки производства беспилотных аппаратов в Румынии будет расцениваться сторонами как часть первого этапа данного сотрудничества, в частности с финансированием из фонда EU SAFE в размере до €200 млн», — приводят СМИ часть текста соглашения.
Помимо этого, договорённость предусматривает производство украинских оборонных систем и средств в Румынии, чтобы укрепить ВПК обеих стран.
Румынская сторона обещает продвигать создание украинских оборонных и охранных компаний в Румынии. Также Бухарест будет поддерживать совместные с Украиной долгосрочные оборонно-промышленные проекты.
Напомним, Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии 12 марта. В этот день Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Бухаресте. Тогда румынский президент Никушор Дан заявил, что стороны подписали документ о совместном производстве БПЛА на румынской территории.
«Мы говорили о военном сотрудничестве, один из подписанных документов говорит о совместном производстве дронов на нашей территории», — приводит РИА Новости слова румынского лидера.
Он также отметил, что была подписана декларация о стратегическом партнёрстве.
Плацдарм для конфликта с Россией.
В субботу, 14 марта, российский посол в Бухаресте Владимир Липаев в интервью ТАСС заявил: «Риски, связанные с тем, что Румыния может быть использована в качестве плацдарма для развязывания конфликта с Россией, как это однажды уже имело место, легкомысленно игнорируются и от населения скрываются. Похоже, что уроки прошлого в Бухаресте выучили не до конца. Впрочем, это не особо удивляет, если прочитать, как в местных учебниках трактуется история XX века и Второй мировой войны».
Липаев добавил, что, по имеющейся информации, Румыния поставляет киевскому режиму советское вооружение и военную технику.
«Согласно утечкам в СМИ, на Украину были направлены образцы советских вооружений и военной техники, хранившиеся на румынских складах, ведётся поставка боеприпасов советского/российского калибра, которые производятся на румынских заводах», — сообщил дипломат.
Кроме того, по его словам, достоверно известно о передаче ВСУ одного комплекса ПВО Patriot.
Украинский дрон на оптоволокне.
«Накачать Украину БПЛА».
Как отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, усилия Румынии в рамках наращивания военной помощи киевскому режиму необходимо рассматривать в контексте общей стратегии ЕС, нацеленной на пролонгацию украинского конфликта.
«Это не первая и не последняя страна — член Евросоюза, которая реализует подобного рода проекты. Украинские дроны производятся в Великобритании, а также в ряде стран ЕС. Поэтому все эти факты необходимо рассматривать с учётом глобального противостояния России с Западом, в частности с Европой», — отметил Коротченко в комментарии RT.
По его словам, Евросоюз действительно может выделить до €200 млн на реализацию инициативы по совместному производству дронов Киевом и Бухарестом.
«Цель Евросоюза — максимально накачать Украину БПЛА, чтобы попытаться переломить ход ситуации в зоне СВО за счёт масштабирования применения ВСУ беспилотных аппаратов против российских вооружённых сил», — уверен Коротченко.
Как считает политолог Денис Батурин, за счёт наращивания военной помощи Киеву Румыния «хочет занять весомое место в антироссийской коалиции» в Европе.
«Румыния — страна ЕС и НАТО — хочет изменить свою роль в антироссийской коалиции. Если раньше эта страна выступала преимущественно как логистический хаб и донор советских вооружений, то сейчас речь идёт о полноценном партнёрстве по совместному производству дронов. Румыния действительно может быть использована в качестве плацдарма для развязывания конфликта с Россией, поскольку имеет порты на Чёрном море. Таким образом, Бухарест наверняка хочет получить также дополнительное финансирование от ЕС», — сказал Батурин в беседе с RT.
Он напомнил, что и ЕС, и НАТО также нацелены на развитие противодронной обороны, а потому с большой долей вероятности могут поддержать проект Румынии и Украины по совместному производству БПЛА.
«В рамках текущей стратегии на Западе понимают, что беспилотников не хватает, причём не только киевскому режиму. Румыния действительно может подключиться к этому процессу, поскольку и Североатлантический альянс, и Евросоюз делают ставку на усиление беспилотного элемента в рамках своей обороны, в рамках своих военных операций. По этой причине вероятность производства дронов в Румынии и финансирования ЕС этого проекта весьма и весьма велика», — полагает Батурин.
Впрочем, как обращает внимание руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, при реализации совместного проекта Бухареста и Киева могут возникнуть значительные проблемы.
«Румыния не является крупным производителем вооружений и тем более не выступает государством — экспортёром оружия, поэтому опыта в этой сфере у неё немного», — пояснил аналитик в разговоре с RT.
Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан.
К тому же, как считает Михайлов, реализация проекта Киева и Бухареста по совместному производству БПЛА может оказаться для Румынии «не такой уж и выгодной затеей».
«Даже если ЕС выделит деньги на проект, это не покроет те риски, которые появятся у Румынии как у страны, которая всё больше втягивается в украинский конфликт. Бухарест совершает ошибку, поскольку €200 млн — это не такая уж и большая помощь румынской экономике на фоне уже существующих проблем, но вот отношения с Россией могут быть безвозвратно испорчены», — полагает эксперт.
Если проект в итоге всё-таки будет реализован, это не сможет изменить ход боевых действий в зоне СВО, уверен Михайлов.
«Российская военная разведка будет внимательно следить за этим вопросом. Если дроны, произведённые на румынской территории, будут пересекать границу с Украиной, то военные ВС РФ примут все необходимые меры, чтобы эти БПЛА не попали на передовую. У России для этого есть все силы и средства», — заключил Михайлов.