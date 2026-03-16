В субботу, 14 марта, российский посол в Бухаресте Владимир Липаев в интервью ТАСС заявил: «Риски, связанные с тем, что Румыния может быть использована в качестве плацдарма для развязывания конфликта с Россией, как это однажды уже имело место, легкомысленно игнорируются и от населения скрываются. Похоже, что уроки прошлого в Бухаресте выучили не до конца. Впрочем, это не особо удивляет, если прочитать, как в местных учебниках трактуется история XX века и Второй мировой войны».