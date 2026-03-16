Власти ФРГ проигнорировали вопрос о возможном участии в операции в Ормузском проливе

Ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отказалось комментировать вопрос о возможном участии немецких военных в операции по сопровождению судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bild.
Ранее The Wall Street Journal писала, что администрация Дональда Трампа планирует создать коалицию для защиты судоходства в этом коридоре, но сроки ещё обсуждаются. Глава Минэнерго США Крис Райт заявлял, что ВМС США не смогут начать сопровождение раньше конца марта.
На фоне конфликта вокруг Ирана судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, страховщики повышают премии.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена присоединяться к возможной международной миссии по охране торговых судов в Ормузском проливе.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.