Небензя: высказывания Гутерриша по теме Крыма и Донбасса вредят репутации ООН

По словам российского дипломата, заявления Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к Крыму, Донбассу из-за «фактора применения силы», не соответствуют фактам угроз в адрес Дании из-за Гренландии и агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. «Подобные неправомерные, предвзятые и субъективные заявления вредят организации в целом, ставя крест на ее участии в каких-либо процессах мирного урегулирования», — отметил постпред РФ при ООН.