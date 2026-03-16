Небензя: высказывания Гутерриша по теме Крыма и Донбасса вредят репутации ООН

Постоянный представитель России при всемирной организации отметил, что ее генеральный секретарь «активно включился в произвольную интерпретацию положений Устава».

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу, вредят всемирной организации и лишают ее шансов на участие в мирном урегулировании. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью сербской газете «Политика».

«Приходится констатировать, что генсекретарь не только не борется с настоящей эпидемией двойных стандартов среди своих сотрудников, но и сам активно включился в произвольную интерпретацию положений Устава [ООН]», — подчеркнул Небензя.

По словам российского дипломата, заявления Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к Крыму, Донбассу из-за «фактора применения силы», не соответствуют фактам угроз в адрес Дании из-за Гренландии и агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. «Подобные неправомерные, предвзятые и субъективные заявления вредят организации в целом, ставя крест на ее участии в каких-либо процессах мирного урегулирования», — отметил постпред РФ при ООН.

Как ранее заявил Гутерриш в ответ на вопрос ТАСС, Секретариат ООН пришел к выводу, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его утверждению, в упомянутых случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом самоопределения народов. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Гутерриша высшим позором для ООН.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
