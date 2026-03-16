СМИ: Иран перехватил у США инициативу в войне

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Иран, перекрыв Ормузский пролив, отобрал инициативу у США, только в Тегеране могут принять решение о возобновлении судоходства, пишет британская газета Guardian.

Источник: Reuters

«Одна иранская ракета, мина или небольшая лодка, загруженная взрывчаткой, могут иметь разрушительный эффект. Это говорит о том, что решение о повторном открытии пролива должно быть принято только в Тегеране», — говорится в материале.

По мнению профессора исследований безопасности в Департаменте военных исследований Лондонского королевского колледжа Питера Нойманна, Иран, перекрыв пролив, забрал у США инициативу в войне.

«Уже несколько дней США пытаются найти хороший ответ на закрытие Ормузского пролива, которого они явно не ожидали… Думаю, теперь инициатива перешла к иранцам», — заявил он в беседе с изданием.

По словам эксперта, Иран, обладая заведомо более слабыми позициями, чем Штаты, смог успешнее разыграть свои карты и поставить Вашингтон в трудное положение.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

В прошлый четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше