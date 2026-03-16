Небензя заявил о беспрецедентном всплеске насилия на Ближнем Востоке

«Реальность такова, что счет жертв американо-израильской агрессии против Ирана идет на сотни, наносится непоправимый ущерб критически важным объектам гражданской инфраструктуры. По сути, Вашингтон и Тель-Авив собственноручно спровоцировали беспрецедентный всплеск насилия на Ближнем Востоке», — сказал Небензя в интервью сербской газете «Политика».
По мнению постпреда, всего через 10 дней после того, как в Вашингтоне на инаугурационном заседании Совета мира продвигали концепцию «процветающего Ближнего Востока», США и Израиль преподнесли странам Персидского залива шокирующий «сюрприз».
Последствия этого конфликта можно увидеть в СМИ и социальных сетях, где в режиме реального времени транслируются кадры разрушений, вызванных масштабными взрывами и авиаударами, добавил Небензя.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.