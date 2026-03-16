Небензя: посредничество ЕС в диалоге Белграда и Приштины провалилось

«Чувствуя свою безнаказанность, Приштина цинично играет “на повышение ставок”. Каждый ее шаг порождает новые угрозы безопасности и ухудшает положение сербов. Посредничество Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины провалено. Налицо неумение и нежелание есовцев добиться от косоваров выполнения согласованных договоренностей по обеспечению прав косовских сербов. Все шаги Брюсселя сводятся к усилению нажима на Сербию», — отметил Небензя.
По словам российского дипломата, избежать нового витка эскалации в крае можно за счет внимания международного сообщества и Совбеза ООН. Он также подчеркнул, что резолюция СБ ООН 1244 должна соблюдаться, а все решения по косовской проблеме должны быть составлены на ее основе.
Резолюция Совета Безопасности ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также 5 государств Евросоюза.
15 марта в крае вступил в силу так называемый закон об иностранцах. Согласно его положениям, для дальнейшего проживания в Косове сербам, не получившим паспорта самопровозглашенной республики, придется оформлять разрешительные документы. Кроме того, не смогут продолжать работу сербские образовательные и медицинские учреждения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данную инициативу Приштины «грубым попранием прав неалбанского населения, а также игнорированием основополагающих международно-правовых документов и норм».