Небензя: посредничество ЕС в диалоге Белграда и Приштины провалилось

Резолюция Совета Безопасности ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также 5 государств Евросоюза.