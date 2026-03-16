СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику через закрытие Ормузского пролива, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников в США и Израиле.
«На второй неделе войны администрация Трампа признала, что готовность и способность Ирана подорвать мировую экономику, перекрыв Ормузский пролив, оказались выше, чем предполагали официальные лица, как и возможности Тегерана расширить войну на весь регион», — говорится в материале издания.
По данным газеты, в конце февраля высокопоставленные израильские чиновники заявили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о вероятности возникновения антиправительственных протестов в Иране, если первый удар по этой стране увенчается успехом и приведет к ликвидации большей части иранских сил безопасности, включая верховного лидера. Издание отмечает, что Нетаньяху, по-видимому, убедил в этом Трампа.
Кроме того, по информации газеты, Трамп и глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер предостерегали Тель-Авив от ударов по крупным нефтяным цистернам под Тегераном, опасаясь, что подобная атака может спровоцировать иранцев на ответные удары по другим энергетическим целям в регионе.
«Нетаньяху проигнорировал этот совет, и Израиль нанес удар по хранилищам неделю назад в субботу, что вызвало масштабные пожары и первоначальный скачок цен на нефть. Внутри Белого дома чиновники убедились, что израильский лидер хотел увидеть драматические сцены, когда Тегеран будет окутан черным дымом разрушения», — пишет издание.
По словам одного из чиновников Белого дома, позиция Израиля заключалась в том, что горящие резервуары якобы приведут к внутреннему хаосу в иранском руководстве.
Источники издания сообщили газете, что Трамп и Нетаньяху часто находятся в контакте. Кроме того, Трамп также регулярно разговаривает с арабскими лидерами, в частности, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом Бин Салманом. По словам нескольких источников, наследный принц советует американскому лидеру продолжать наносить серьезные удары по Ирану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.