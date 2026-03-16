КСИР: Иран не использовал большую часть недавно произведённых ракет

«Многие ракеты, изготовленные после 12-дневной войны, пока ещё не использовались», — цитирует его агентство Fars.
По словам представителя КСИР, «многие» из иранских ракетных складов «остаются нетронутыми».
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские войска в ночь на 14 марта нанесли крупномасштабный точечный удар по иранскому острову Харк в Персидском заливе, в результате чего были поражены более 90 военных целей.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше