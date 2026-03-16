МПГУ опроверг информацию о невыдаче диплома без платформы Мах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Администрация Московского педагогического государственного университета (МПГУ) опровергла РИА Новости информацию о якобы невыдаче диплома студентам без установки мессенджера Мах, а также принудительного использования приложения.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что якобы у студентов вуза без регистрации в приложении на Госуслугах не будет диплома.
«Информация относительно принудительного использования студентами национального мессенджера MAX и негативных последствиях отказа от его применения не соответствует действительности», — говорится в сообщении администрации МПГУ.
Там добавили, что для организации учебного процесса требуется инструмент для оперативного информирования и качественного взаимодействия со студентами.
«Ввиду некорректной работы и возможной блокировки раннее использовавшихся мессенджеров, в МПГУ было принято решение о применении национального мессенджера MAX как одного из инструментов электронной информационно-образовательной среды вуза», — отметили в МПГУ.
Уточняется, что также было объявлено о проведении собраний в академических группах для разъяснительной и организационной работы: инструктаж о переходе на указанный мессенджер и возможностях его применения в учебном процессе.