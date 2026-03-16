В Британии рассказали, как Иран перехватил у США инициативу в войне

Британская газета The Guardian пишет, что Иран, перекрыв Ормузский пролив, перехватил инициативу у США.

Британская газета The Guardian пишет, что Иран, перекрыв Ормузский пролив, перехватил инициативу у США. По мнению экспертов, только Тегеран теперь может решать, когда возобновится судоходство.

Профессор Лондонского королевского колледжа Питер Нойманн считает, что США не ожидали такого развития событий и теперь пытаются найти ответ. Иран, обладая более слабыми позициями, успешно разыграл свои карты, поставив Вашингтон в трудное положение.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для 20% мировых поставок нефти и СПГ.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отказалось комментировать вопрос о возможном участии немецких военных в операции по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше