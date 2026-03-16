В Иране прокомментировали ситуацию в Ормузском проливе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Америка понимает, что не имеет средств для обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив и влияния на эту ситуацию, поделился мнением с РИА Новости эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», представитель АНО «Русско-иранский центр экономического и правового сотрудничества» (РИЦЭПС) Аббас Мирзаи Гази.
Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
«Ормузский пролив стал ключевым словом этой войны, и действия Ирана в отношении этого пролива очень повлияют на мировую экономику. В такой ситуации Соединенные Штаты несомненно понимают, что не могут обеспечить безопасность прохода через этот пролив», — сказал Мирзаи.
По его словам, в складывающихся реалиях все усилия США по преодолению этого кризиса приводят к прекращению движения танкеров и сокращению торговли нефти через этот пролив. Американская сторона предпринимает попытки «психологического» контроля цен на нефть и хочет отобрать этот «козырь» у Ирана, считает эксперт.
«К этому добавляется напряженность в медийной войне. Иран заявляет о минировании Ормузского пролива и цены на нефть резко растут. С другой стороны, Трамп говорит, что война почти закончилась и затягивает ее вниз. Раньше через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20−25 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, но сейчас эта цифра практически равна нулю», — подытожил эксперт.