Трамп считает, что арабским странам нужно присоединиться к операции против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что арабским государствам следует присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом он заявил 15 марта в интервью телеканалу C14.
«Чтобы Ормузский пролив оставался открытым, ответ — да, они должны присоединиться», — привел телеканал слова американского лидера об арабских странах. По мнению президента США, государства, которые рассчитывают получать поставки нефти через Ормузский пролив, «должны активно участвовать в борьбе» против Ирана.
Как отмечает телеканал, глава Белого дома отказался сказать, может ли Вашингтон принять силовые меры против шиитской организации «Хезболлах» или йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов). «В данный момент я не могу ответить на этот вопрос», — приводятся в публикации слова главы вашингтонской администрации.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.