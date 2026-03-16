Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон провёл телефонный разговор с президентом Ирана

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Макрон заявил, что в ходе беседы призвал Иран «положить конец неприемлемым атакам на страны региона», которые Иран совершает, «как напрямую, так и через посредников, в том числе в Ливане и Ираке».

«Бесконтрольная эскалация, свидетелями которой мы являемся, погружает весь регион в хаос, что имеет серьёзные последствия сегодня и в последующие годы», — написал он в соцсети X.

Кроме того, президент Франции призвал «как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе».

Ранее при налёте БПЛА на базу в Ираке погиб французский солдат.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше