Коллекцию скифского золота у Крыма украли, заявил Константинов

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в РФ 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты «крымской коллекции» не были возвращены в РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. В 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.