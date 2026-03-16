Коллекцию скифского золота у Крыма украли, заявил Константинов

Константинов: Крым потерял скифское золото из-за схемы международного воровства.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым потерял коллекцию скифского золота в результате реализации схемы международного воровства, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Шанс вернуть коллекцию обратно в Крым сейчас малый. Мы имеем дело со схемой международного воровства», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

При этом, по его мнению, гарантии сохранности коллекции на Украине нет.

«Допускаю, что артефакты могут быть разворованы и разойтись по частным зарубежным коллекциям», — сказал глава парламента.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в РФ 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты «крымской коллекции» не были возвращены в РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. В 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
