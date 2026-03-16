Макрон заявил о проведении переговоров с Пезешкианом

Портал Axios 13 марта сообщил, что лидеры стран Группы семи (G7) обратились с призывом к американскому лидеру Дональду Трампу завершить военную операцию против Ирана как можно скорее на фоне огромных экономических потерь в связи с ограничением судоходства в Ормузском проливе. По данным издания, лидеры стран «семерки» провели с американским коллегой телефонные переговоры 11 марта, отметив, что маршруты грузоперевозок через пролив должны быть «защищены как можно скорее».