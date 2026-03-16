Небензя назвал театром абсурда реакцию ЕС на нападение на Иран

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал реакцию европейских делегаций на начало ударов США и Израиля по территории Ирана. В интервью сербской газете «Политика» он заявил, что поведение представителей европейских стран в Организации Объединённых Наций выглядело крайне противоречиво и напоминало абсурдную ситуацию.
По словам дипломата, большинство европейских государств не выступило с осуждением действий против страны — члена ООН, которые, по его мнению, противоречат положениям Устава организации и нормам международного права. Он также отметил, что эти государства практически не затронули сам факт военной операции, сосредоточившись вместо этого на обвинениях в адрес Ирана.
Небензя добавил, что западные страны, по его оценке, стремятся продвигать собственную концепцию международного устройства, которую они называют миропорядком, основанным на правилах. При этом площадка ООН всё чаще используется ими как инструмент политического давления, информационного противостояния и борьбы с оппонентами.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сроки окончания военной операции США против Ирана в настоящее время неизвестны. Он добавил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов продолжат наносить удары «так долго, как это потребуется для достижения всех целей».